Противодиверсионные катера "пройдут" через Карелию

Катера Севфлота выдвинулись в Санкт-Петербург для участия в параде.

Противодиверсионные катера Северного флота приступили к переходу в Санкт-Петербург по Беломорканалу для участия в Главном военно-морском параде, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Северного флота.



"Противодиверсионные катера "Юнармеец Заполярья", "Юнармеец Беломорья" и "Валерий Федянин" приступили к переходу в Ленинградскую военно-морскую базу. Они пройдут по системе Беломорканала по Карелии, через крупнейшие озёра Европы – Онежское и Ладожское и войдут в Неву", –сказали в пресс-службе.



Ранее катера были отбуксированы из Кольского залива в Беломорск через Баренцево и Белое моря. Их буксировку обеспечили морские буксиры "Виктор Тихонов", "Анатолий Тарасов" и МБ-15.



Парад состоится 26 июля в Кронштадте.