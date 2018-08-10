Протоиерей рассказал о мерах пожарной безопасности в Успенской церкви

Настоятель прихода храма Рождества Богородицы г. Кондопоги, протоиерей Лев Большаков рассказал о мерах пожарной безопасности в Успенской церкви, которая сгорела 10 августа в Карелии.

"Ни малейшего упрека к Кондопожскому музею, к которому относится этот храм, у меня нет, потому что в церкви была круглосуточная охрана, и она отреагировала мгновенно. Сработала и пожарная сигнализация. Богослужения в церкви не проводились уже три года – последняя служба прошла в августе 2015 года, поэтому ни подсвечников, ни свечей там не было", - отметил протоиерей Лев Большаков.

По данным пресс-службы карельского правительства, это подтверждает и Главное управление МЧС России по республике.

"Здание церкви было оборудовано автоматической системой противопожарной защиты, сигнал выводился в охранную организацию "БПЛ Карелия". В результате пожара автоматическая система сработала, сигнал поступил на пульт "БПЛ Карелия" дальше в соответствии с регламентом были проинформированы соответствующие службы", – сказал начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кондопожского района Александр Егоров.

Напомним, утром 10 августа в Успенской церкви произошел пожар, который полностью уничтожил памятник заонежской деревянной архитектуры.