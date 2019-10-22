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Новости. Экономика
10:43, 22 Октября 2019
фото: pixabay.com

Проверена платежеспособность населения Карелии при расчетах за газ

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Платежеспособность населения при расчетах за пользование природным газом в Карелии выше, чем в большинстве регионов России.

Это следует из рейтинга субъектов Федерации по доступности сетевого газа, составленного агентством РИА Рейтинг по заказу РИА Новости.

Рейтинг строился на основе распределения регионов по количеству кубических метров сетевого газа, которое может приобрести житель того или иного региона на среднюю чистую (за вычетом НДФЛ) заработную плату.

 

Этот показатель зависит, в том числе, от цен на газ.

Сколько стоит "голубое топливо" в Карелии по сравнению с другими регионами, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Сергей
2019-10-22 11:02:32
Территория Карелии практически не газифицирована , платят в некоторых городах , поэтому платёжеспособность выше чем в других более газифицированных регионах , где есть газ на селе .
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