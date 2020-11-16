Проверяющие из мэрии Петрозаводска нашли в магазине на Ключевой продавца без маски

Специалисты администрации продолжают проверять соблюдение противоэпидемиологических требований в магазинах карельской столицы, сообщили в городской мэрии.

Ежедневные рейды проводятся по поручению городского оперативного штаба по борьбе с пандемией, возглавляемого Ириной Мирошник.

Сотрудники администрации города продолжают инспектировать объекты торговли, расположенные на территории карельской столицы. В ходе рейдов проверяется соблюдение действующих санитарных требований покупателями и персоналом организаций.

Сегодня специалисты посетили ряд магазинов на Ключевой. Из пяти проверенных объектов нарушения были выявлены в одном: продавцы, работающие на кассе с покупателями, были без необходимых средств индивидуальной защиты.

По факту нарушения распоряжения главы республики составлен соответствующий акт. Ответственные должностные лица будут привлечены к административной ответственности.

Напомним, по поручению городского оперативного штаба по борьбе с пандемией, возглавляемого Ириной Мирошник, контроль за выполнением действующих требований на территории Петрозаводска усилен. Специалисты администрации ежедневно проверяют на объектах торговли и сферы услуг соблюдение социальной дистанции, использование посетителями и продавцами средств индивидуальной защиты, наличие заполненных санитайзеров, проведение термометрии у персонала, а также выполнение других требований, направленных на борьбу с распространением коронавируса.