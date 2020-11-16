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Проверяющие из мэрии Петрозаводска нашли в магазине на Ключевой продавца без маски

Новости. Общество
13:19, 17 Ноября 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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Специалисты администрации продолжают проверять соблюдение противоэпидемиологических требований в магазинах карельской столицы, сообщили в городской мэрии.

Ежедневные рейды проводятся по поручению городского оперативного штаба по борьбе с пандемией, возглавляемого Ириной Мирошник.

Сотрудники администрации города продолжают инспектировать объекты торговли, расположенные на территории карельской столицы. В ходе рейдов проверяется соблюдение действующих санитарных требований покупателями и персоналом организаций.

Сегодня специалисты посетили ряд магазинов на Ключевой. Из пяти проверенных объектов нарушения были выявлены в одном: продавцы, работающие на кассе с покупателями, были без необходимых средств индивидуальной защиты.

По факту нарушения распоряжения главы республики составлен соответствующий акт. Ответственные должностные лица будут привлечены к административной ответственности.

Напомним, по поручению городского оперативного штаба по борьбе с пандемией, возглавляемого Ириной Мирошник, контроль за выполнением действующих требований на территории Петрозаводска усилен. Специалисты администрации ежедневно проверяют на объектах торговли и сферы услуг соблюдение социальной дистанции, использование посетителями и продавцами средств индивидуальной защиты, наличие заполненных санитайзеров, проведение термометрии у персонала, а также выполнение других требований, направленных на борьбу с распространением коронавируса.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2020-11-17 14:51:32
Проверяющий отважный
Полосу пройдя препятствий
(Что у мэрии возникла
Память предков сохранняя)
В магазин заходит твердо
Направляясь прямо к кассе
Где своим орлиным взором
Обнаружил нарушенье

Там несчастный нарушитель
Позабыв одеть намордник
Опроштрафился конкретно
Тысяч эдак на полтинник

Проверяющий отважный
Акт свершивши заполненье
(Что бюджет пополнит мощно
Из кармана продавана)
Возвратился в кабинеты
Что за полосой препятствий
И уселся в кресло .опой
Чтобы настрочить отчет.
gaudealis
2020-11-17 14:16:04
Когда эти "проверяющие" покончат с незаконной торговлей шмотками на улице Нойбранденбургской? В том числе в непосредственной близости с поликлиникой №4?
Годами барыги разворачивают свой бизнес, и никакой управы на них нет.
zanoza
2020-11-17 14:02:50
Начались очередные рейды "маски-шоу"! Сидели бы по своим кабинетам, ковид не разносили!
кир
2020-11-17 13:47:11
Не была выпорота. Наши люди знания хорошо получают только через жопу. :)
grisha
2020-11-17 15:05:21
кирьян, ты полон различными знаниями и умениями. Теперь знаю каким образом они в тебя попали.
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