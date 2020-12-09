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Псевдосотрудники банков продолжают грабить жителей Карелии

Новости. Общество
15:55, 10 Декабря 2020
фото: © shutterstock.com/Natee Meepian
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Мошенники похитили у жителя Кондопожского района 340 тыс. рублей, убедив его в том, что на его имя пытаются взять кредит, сообщили в МВД Карелии.

Так, в полицию Кондопожского района обратился 66-летний житель города бумажников. Мужчина рассказал, что с ним на связь вышли сотрудники службы безопасности банка. Лжеспециалисты сообщили пенсионеру, что неизвестные пытались оформить на его имя кредит в размере 340 тыс. рублей. Но, к счастью, противоправные действия удалось приостановить, успокоили мужчину голоса на другом конце провода.

Затем позвонившие предложили ему принять участие в поимке злоумышленников. Для этого необходимо было взять на себя долговые обязательства на вышеуказанную сумму, обналичить деньги и перевести их на специальные счета. Для пущей убедительности кондопожанину позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов из Петрозаводска. Телефонный код региона совпадал с кодом карельской столицы (8142), поэтому сомнения заявителя тут же рассеялись.

Житель города бумажников приступил к выполнению инструкций. Однако все же призадумался, когда стал отправлять деньги частями на разные мобильные номера. Хотел было прекратить это делать, но псевдосотрудники успокоили мужчину, пояснив, что так нужно. А затем перестали выходить на связь. Только тогда кондопожанин понял, что попал в сети мошенников.

В данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

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