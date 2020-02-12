Психиатр рассказал, как побороть одиночество в День всех влюбленных

Врач пояснил, что чувство одиночества возникает из-за страха отношений, боязни все испортить, чувства ненужности и бесполезности.

Занятия спортом, активный образ жизни, уборка и ремонт квартиры помогут справиться с чувством одиночества, пишет RNS со ссылкой на пресс-службу Минздрава Московской области.

"Прежде всего, это занятия спортом и активный образ жизни. Нет, совсем не нужно брать штангу на плечи и бежать с ней по улице. Достаточно начать с уборки квартиры, перестановки мебели – стремления что-то изменить. Не нравится цвет стен в гостиной – перекрасьте комнату. Надоел старый комод – выбросите его немедленно. С домашними делами важно справляться под любимую музыку", – сообщили в пресс-службе.

По мнению врача-психиатра Минздрава Подмосковья Евгения Старинского, для борьбы с одиночеством нужно выйти из своей "зоны комфорта": пойти на курсы по готовке, игре на музыкальных инструментах или рисованию или отправиться в путешествие.

"Чувство одиночества возникает при длительном отсутствии социального взаимодействия. Основных причин тому может быть много – это страх отношений из-за боязни "всё испортить" или быть отвергнутым, ощущение полного непонимания со стороны окружающих, чувство ненужности, бесполезности, возникающее из-за самообвинений. При одиночестве возникает недоверие к окружающим, страх открыться кому-либо, снижение самооценки, упадок настроения, замкнутость, стремление изолироваться от общества. А главное, одиночество может привести к депрессии", – рассказал Старинский.