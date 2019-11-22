Психически нездоровый житель Карелии убил сожительницу поленом

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Мужчину будут судить за зверское убийство, сообщили в Следкоме Карелии.
По версии следствия, 10 сентября житель Пудожа в ходе ссоры напал на свою сожительницу и нанес поленом множественные ранения головы, в результате чего потерпевшая скончалась.
Мужчину арестовали.
Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы мужчина совершил преступление в состоянии временного психического расстройства.
Уголовное дело направлено в суд для применения в отношении мужчины принудительных мер медицинского характера.
Ранее любовь к спиртному превратила трех жителей Карелии в убийц.
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