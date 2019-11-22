Психически нездоровый житель Карелии убил сожительницу поленом

Мужчину будут судить за зверское убийство, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, 10 сентября житель Пудожа в ходе ссоры напал на свою сожительницу и нанес поленом множественные ранения головы, в результате чего потерпевшая скончалась.



Мужчину арестовали.

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы мужчина совершил преступление в состоянии временного психического расстройства.

Уголовное дело направлено в суд для применения в отношении мужчины принудительных мер медицинского характера.

Ранее любовь к спиртному превратила трех жителей Карелии в убийц.