Любовь к спиртному превратила трех жителей Карелии в убийц

В Сегеже трое собутыльников забили до смерти товарища, выкалачиваю у него деньги на спиртное, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в конце января трое мужчин и одна женщина распивали спиртное в квартире своего знакомого в Сегеже. Во время застолья обвиняемые потребовали от хозяина квартиры деньги.

Хозяин квартиры отказал им, после чего мужчины напали на него и избили руками и ногами, забрав банковскую карту, на счету которой находились 1421 рублей и скрылись. От многочисленных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемых мужчин избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.