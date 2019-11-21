Подписаться
Новости. Криминал
16:17, 21 Ноября 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Сергей Фадеичев

Любовь к спиртному превратила трех жителей Карелии в убийц

Загрузка...

В Сегеже трое собутыльников забили до смерти товарища, выкалачиваю у него деньги на спиртное, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в конце января трое мужчин и одна женщина распивали спиртное в квартире своего знакомого в Сегеже. Во время застолья обвиняемые потребовали от хозяина квартиры деньги.

Хозяин квартиры отказал им, после чего мужчины напали на него и избили руками и ногами, забрав банковскую карту, на счету которой находились 1421 рублей и скрылись. От многочисленных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемых мужчин избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2019-11-21 17:03:53
Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире! (с) Гуманнее уже некуда, бестолочи.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.11.2019, 06:25
Птицы дохнут прямо на лету, снег стал желтым – жители Карелии в панике (ФОТОФАКТ)
18.11.2019, 11:58
Как студент из Карелии попал в "заложники" финского училища
19.11.2019, 06:40
Стали известны официальные итоги проверки после массовой гибели птиц в Карелии
18.11.2019, 12:18
Студент из Карелии испытал на себе "прелести" финского училища
17.11.2019, 11:05
Известный эколог Павел Пашков назвал происходящее в Сегеже апокалипсисом
20.11.2019, 07:15
Отдых в Карелии печально закончился для девушки, обманувшей мужа

Аналитика

Сегодня 13:19
Обществоведение
Житель Петрозаводска грозился расстрелять врачей 3
Александр Анишин инициировал прокурорскую проверку по обращению медиков Петрозаводска.
Что происходит в Сегеже: репортаж из города мертвых птиц 3
20.11.2019 17:52
Высокие стандарты выборов 1
20.11.2019 11:02
"Вас отвезут на кладбище, и все останется так, как есть" 7
19.11.2019 14:42
"Держим курс на природу"
18.11.2019 14:00
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 13:20
Без политики
Здравляндия: Что делать, если ребенок часто болеет
"С больничного на больничный" - знакомая ситуация?
От "мрази" в "князи" 8
Сегодня 13:09
ЧП бытового масштаба 2
Сегодня 12:26
Экология в Сегеже: пустая паника или повод есть? 2
19.11.2019 16:42
архив чтиво

Медиа

Ярмарка. Ноябрь 2019
Новое
Сегодня 17:05
все фото и видео

Опрос

Напугал ли вас "Сегежский мор"?


© 2003—2019 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»