Психолог перечислила признаки начинающейся депрессии

Клинический психолог сообщила, что может указывать на признаки депрессии на ранних этапах.

Эксперт рынка HealthNet Национальной технологической инициативы (НТИ), клинический психолог, директор центра психологии СамГМУ Иркям Ахмерова рассказала, какое поведение может говорить о признаках депрессии на ранних этапах.

Как информирует RT, психолог подчеркнула, что депрессия поначалу имеет определённые признаки: ухудшение аппетита, апатия или повышенное чувство тревоги и отсутствие позитивных эмоций от тех вещей, которые раньше доставляли удовольствие.

Кроме того, Ахмерова уточнила, что если человек более двух недель находится в упадническом состоянии, у него наблюдается потеря аппетита, нарушен сон, нарушена коммуникация с окружающими, то в данном случае требуется незамедлительное обращение к психотерапевту.

«Депрессией в современном мире могут называть как тяжёлое состояние невротического или эндогенного происхождения, так и временное уныние. Наша психика опирается на наше физическое состояние, поэтому, чтобы избежать упаднического состояния, важно ежедневно уделять 15—20 минут физической нагрузке, спать по 7—8 часов в проветриваемой комнате с закрытыми шторами. Причём очень важно ложиться не в тот же день, когда нужно проснуться», — рассказала Ахмерова.

Она также отметила необходимость следить за водным балансом и питанием: обязательно включать в рацион фрукты и овощи.