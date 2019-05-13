Психологи назвали причины любви к фильмам для взрослых

Психологи из Университета Сполдинга провели исследования, касающиеся любви мужчин к фильмам для взрослых.

Онлайн-исследование включало в себя более 9 тысяч человек, большинство из них были женатые мужчины или находящиеся в отношениях. Все добровольцы с удовольствием смотрели фильмы эротического содержания. Точнее, 50% опрошенных уделяли занятию более или менее часа в неделю, 45% - от 1 до 10 часов за такой же период времени, 8% - более 11 часов, 0,5% - около 70 часов, пишет издание "Актуальные новости".

Как выяснилось, самой популярной причиной этого является неудовлетворенность сексуальными показателями и внешностью партнера, а также сомнениями в ценности брака.

В списке признаний: отсутствие любви к супруге, задержка эякуляции, в связи с чем выходом из ситуации служит или необходимость фантазирования порно сцен, или реальный просмотр фильма. Здесь же недостаток секса по причине несовпадения графиков работы, синдром дефицита сексуального внимания, когда мужчины легко отвлекаются ввиду того, что порнография представляет собой концентрацию всего нового и возбуждающего.



