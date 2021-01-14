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"Птицы покрылись сосульками": жители Петрозаводска собираются спасать уток от смерти на морозе

Новости. Общество
08:05, 15 Января 2021
фото: Надежда Александровна / Живой Петрозаводск
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Жительница Петрозаводска призвала горожан оказать помощь уткам, которые переживают холодную зиму.

Призыв к горожанам с предложением оказать помощь городским уткам размещен в паблике "Живой Петрозаводск".

"Петрозаводчане, давайте вместе спасать уточек от смерти на морозе! Вчера в лютые -25 кормила уток в парке ниже Карла Маркса и под мостиком (ниже Стелы воинской славы на Кирова) в парке на набережной Гюллинга. К сожалению, люди подходят и фотографируют птиц, находящихся на грани жизни и смерти, а покормить не догадываются", - написала пользовательница соцсети.

Она призвала горожан не оставаться равнодушными.

"Птицы все обмерзли, покрылись сосульками, многим сложно передвигаться из-за обмороженных лапок, практически все водоёмы покрылись льдом. Пожалуйста, давайте каждый поможет птицам пережить это неблагоприятное для них время года и купит самый дешёвый хлеб (20 руб.), пачку геркулеса (12-15 руб.), перловку (30-40 руб.) или что-то ещё на свое усмотрение и покормит уточек в удобном месте. Таких мест в городе много", - заявила автор поста.

Ранее сообщалось, что в Карелии состоится конкурс на "самое большое количество утиных попок".

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Комментарии

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театральный критик
2021-01-15 11:32:16
Их надо в приют сдать. Там скормить кошкам, а кошек собакам. Делов то. А то развели уси-пуси.
рпа
2021-01-15 11:18:34
Если Вы такие любители уток, то за десяток лет могли бы построить хотя бы один домик для птиц... На худой конец - установить собачью будку... Хотя...- это была бы большая помощь бичам в отлове птичек... и дальнейшего их поедания...
Ded
2021-01-15 11:09:00
И, кстати, уважаемые "любители животных", обратите еще внимание на крыс, снующих вокруг этих мест!
David
2021-01-15 10:50:08
Очередная дура-спасительница! Даже кирка знает,что хлеб уткам убийственен. Ничего с этим глистовозами не будет, тины полно на дне.
Ded
2021-01-15 11:07:56
David, поддерживаю вас! Загаживают водоемы, разводят источники инфекции и инвазии паразитами, превращают птиц в инвалидов, мучающихся от питания углеводной пищей.
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