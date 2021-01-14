"Птицы покрылись сосульками": жители Петрозаводска собираются спасать уток от смерти на морозе

Жительница Петрозаводска призвала горожан оказать помощь уткам, которые переживают холодную зиму.

Призыв к горожанам с предложением оказать помощь городским уткам размещен в паблике "Живой Петрозаводск".

"Петрозаводчане, давайте вместе спасать уточек от смерти на морозе! Вчера в лютые -25 кормила уток в парке ниже Карла Маркса и под мостиком (ниже Стелы воинской славы на Кирова) в парке на набережной Гюллинга. К сожалению, люди подходят и фотографируют птиц, находящихся на грани жизни и смерти, а покормить не догадываются", - написала пользовательница соцсети.

Она призвала горожан не оставаться равнодушными.

"Птицы все обмерзли, покрылись сосульками, многим сложно передвигаться из-за обмороженных лапок, практически все водоёмы покрылись льдом. Пожалуйста, давайте каждый поможет птицам пережить это неблагоприятное для них время года и купит самый дешёвый хлеб (20 руб.), пачку геркулеса (12-15 руб.), перловку (30-40 руб.) или что-то ещё на свое усмотрение и покормит уточек в удобном месте. Таких мест в городе много", - заявила автор поста.

Ранее сообщалось, что в Карелии состоится конкурс на "самое большое количество утиных попок".