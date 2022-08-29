Публикация фото с растущим в Карелии виноградом вызвала у жителей опасения, что их лишат «северных»

В городе Костомукша на севере Карелии созрел виноград, но это событие обрадовало не всех жителей республики.

Фотографии теплолюбивого растения появились в группе «Весь Петрозаводск | Карелия» Вконтакте.

«Вот это да! Виноград поспевает в Костомукше. Первый урожай», — сказано в подписи под фото.

Среди подписчиков группы нашлись те, кто считают, что публикация таких фото может привести к отмене северных льгот.

«Люди, вы когда такие посты кидаете, задумывайтесь. Вам северные мешают?», — написала одна из подписчиц.

«Потом будете удивляться почему северные снимают», — написала авто другого комментария.