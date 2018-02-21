Пудожский подросток разобрал крышу гаража, чтобы обокрасть односельчанина

В Пудожском районе подросток попался на краже из гаража односельчанина, сообщает МВД Карелии.

В дежурную часть Пудожского района поступило сообщение от жителя одного из поселков. Он рассказал, что ночью кто-то разобрал крышу его гаражного бокса и похитил имущество на 5 тысяч рублей.

Полицейские установили, что к краже причастен несовершеннолетний односельчанин потерпевшего. Юноша, который ранее проблем с законом не имел, дал признательные показания и вернул похищенное.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ.