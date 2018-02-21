Пудожский подросток разобрал крышу гаража, чтобы обокрасть односельчанина

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В Пудожском районе подросток попался на краже из гаража односельчанина, сообщает МВД Карелии.
В дежурную часть Пудожского района поступило сообщение от жителя одного из поселков. Он рассказал, что ночью кто-то разобрал крышу его гаражного бокса и похитил имущество на 5 тысяч рублей.
Полицейские установили, что к краже причастен несовершеннолетний односельчанин потерпевшего. Юноша, который ранее проблем с законом не имел, дал признательные показания и вернул похищенное.
По факту кражи возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ.
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