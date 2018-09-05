Рюкзак
499
299
Тетрадь
3
1
Набор ручек
29
15
Кресло
1890
1690
Лампа настольная
280
129
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Экономика
15:53, 05 Сентября 2018

Пункт пропуска "Вяртсиля" реконструируют на 5 млн евро

По теме

Итальянские кухонные столы
05.09.18 12:35
Пошив спортивной формы в Москве на заказ
05.09.18 12:34
Ортопедические стельки в профессиональном магазине
05.09.18 12:33
Все новости
Загрузка...

Европейская комиссия программы приграничного сотрудничества Россия-ЕС одобрила проекты Карелии, которые получат совместное финансирование.

Общий объем финансирования программы на 2014-2020 годы составил 43 млн евро, из которых вклад ЕС – 21,5 млн евро, России и Финляндии – по 10,75 млн евро.

О том, на какие средства и какие инвестиционные проекты и будут реализованы в Карелии, рассказали на брифинге руководитель российского офиса программы приграничного сотрудничества Россия – ЕС "Карелия" Дмитрий Базегский, министр культуры Карелии Алексей Леснонен и заместитель министра экономического развития и промышленности Карелии Дмитрий Кислов.

К настоящему времени Карелия уже получила согласование европейской комиссии тех инвестиционных проектов, которые будут реализованы в ближайшее время в рамках программы. При этом два проекта идут вне конкурса и были подготовлены ранее. Речь идет о реконструкции международного автомобильного пункта пропуска "Вяртсиля" и ремонте водоочистных сооружений и реконструкции водозабора в Сортавале.

"Вяртсиля" с 1994 года – с момента постройки – еще ни разу не реконструировался, - рассказал Дмитрий Базегский, - имеющаяся инфраструктура с трудом справляется с тем возросшим потоком, грузовым и пассажирским, через российско-финляндскую границу. Сортавала – является продолжением проекта, который был реализован в 2006 году еще в рамках программы ТАСИС, когда были реконструированы очистные сооружения города. В рамках этого проекта подошел черед реконструкции водозабора. Программа планирует потратить на оба этих проекта порядка 8 млн евро; 5 млн – это грант, который будет израсходован на реконструкцию "Вяртсиля", и чуть больше 3 млн евро – это Сортавала".

Подробнее читайте здесь.

По теме

Итальянские кухонные столы
05.09.18 12:35
Пошив спортивной формы в Москве на заказ
05.09.18 12:34
Ортопедические стельки в профессиональном магазине
05.09.18 12:33
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.09.2018, 13:06
Выяснили, почему новая ж/д платформа в Петрозаводске ниже дверей "Ласточки"
04.09.2018, 15:00
Белуга выставил на продажу визитную карточку Петрозаводска
01.09.2018, 09:20
ВИДЕО: ДТП со смертельным исходом произошло в Петрозаводске
01.09.2018, 10:35
Появились подробности и фото смертельного ДТП в Петрозаводске
31.08.2018, 15:11
Наркоман в Петрозаводске зверски убил двух человек
04.09.2018, 06:40
ФОТО: Из-за пьяного водителя четыре машины разбились в Петрозаводске

Аналитика

Сегодня 15:22
Капитал
В Сортавалу и "Вяртсиля" вложат миллионы евро 1
Европейская комиссия программы приграничного сотрудничества Россия-ЕС одобрила проекты Карелии, которые получат совместное финансирование.
"Это оскорбительно" 17
04.09.2018 11:39
"Пошли в отказ" 2
04.09.2018 10:28
5 причин выбрать продукцию Олонецкого молочного комбината 6
04.09.2018 08:00
В "золотом веке" живем 12
03.09.2018 12:19
Вся аналитика

Чтиво

04.09.2018 09:54
Без политики
Можно ли оценить качество медицинских услуг?
Медицинская компания "Лабстори" всегда ищет прямой контакт со своими пациентами, ведь мнение тех, кто является потребителем услуги – бесценно.
"Выравнивай походку, кляча, мужчина идет!" 6
03.09.2018 15:53
"На въезде в Карелию можно поставить 5-метровую банку с морошкой, а в Кондопоге – летающую тарелку" 1
21.08.2018 08:58
"Город – наш общий дом, позаботимся о нем вместе"
16.08.2018 13:40
архив чтиво

Медиа

«Сегодня вечером на ТНТ-ОНЕГО»
Новое
Сегодня 15:00
все фото и видео

Опрос

Изменилось ли ваше отношение к пенсионной реформе после обращения Путина?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»