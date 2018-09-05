Пункт пропуска "Вяртсиля" реконструируют на 5 млн евро

Европейская комиссия программы приграничного сотрудничества Россия-ЕС одобрила проекты Карелии, которые получат совместное финансирование.

Общий объем финансирования программы на 2014-2020 годы составил 43 млн евро, из которых вклад ЕС – 21,5 млн евро, России и Финляндии – по 10,75 млн евро.

О том, на какие средства и какие инвестиционные проекты и будут реализованы в Карелии, рассказали на брифинге руководитель российского офиса программы приграничного сотрудничества Россия – ЕС "Карелия" Дмитрий Базегский, министр культуры Карелии Алексей Леснонен и заместитель министра экономического развития и промышленности Карелии Дмитрий Кислов.

К настоящему времени Карелия уже получила согласование европейской комиссии тех инвестиционных проектов, которые будут реализованы в ближайшее время в рамках программы. При этом два проекта идут вне конкурса и были подготовлены ранее. Речь идет о реконструкции международного автомобильного пункта пропуска "Вяртсиля" и ремонте водоочистных сооружений и реконструкции водозабора в Сортавале.

"Вяртсиля" с 1994 года – с момента постройки – еще ни разу не реконструировался, - рассказал Дмитрий Базегский, - имеющаяся инфраструктура с трудом справляется с тем возросшим потоком, грузовым и пассажирским, через российско-финляндскую границу. Сортавала – является продолжением проекта, который был реализован в 2006 году еще в рамках программы ТАСИС, когда были реконструированы очистные сооружения города. В рамках этого проекта подошел черед реконструкции водозабора. Программа планирует потратить на оба этих проекта порядка 8 млн евро; 5 млн – это грант, который будет израсходован на реконструкцию "Вяртсиля", и чуть больше 3 млн евро – это Сортавала".

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