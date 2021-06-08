Путешественник из Карелии отправится в плавание на арктической яхте по Северному ледовитому океану

Виктор Симонов отправится в путешествие с Николаем Литау на знаменитой арктической яхте «Апостол Андрей» по Северному ледовитому океану.

О своем новом путешествии «вдоль кромки мира» петрозаводчанин написал в истанграме. В плавание на арктической яхте по Северному ледовитому океану Виктор Симонов отправится с Николаем Литау через месяц.

«Мы будем посещать необитаемые места, насыщаться энергией первозданной природы, учиться управлять яхтой в Арктике под руководством профессионалов и мировых звёзд яхтенной индустрии. И это не просто переход на яхте. Это соприкосновение с историей и величайшими достижениями мира: именно эта яхта многократно совершила путешествие вокруг света, именно на ней устанавливались не раз мировые рекорды. А возможность пообщаться в реальных условиях и быть сопричастным к новым путешествиям и стать командой легендарного капитана Арктики — это как увидеть живого мамонта в природе», — пишет Виктор Симонов

Путешественник отмечает, что по длительности поездка составляет 2 недели.

«Ещё есть места, чтобы присоединиться к участию. Решайтесь!» — приглашает Виктор Симонов смельчаков, мечтающих покорить Северный Ледовитый океан.

Ранее сообщалось, организатор мировых гонок на собачьих упряжках в Карелии, известный путешественник-полярник Виктор Симонов потерял любимого пса Черкешу, который участвовал в экспедициях с Федором Конюховым.