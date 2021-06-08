Реклама на сайте
Прислать новость
В Петрозаводске отремонтировали памятник поэту Лаури Летонмяки 4
08.06.2021 18:20
Участники фестиваля современной хореографии Nord dance станцуют на набережной Петрозаводска 2
08.06.2021 18:40
Охранник притворился хирургом и провел операцию пациентке 3
08.06.2021 19:30

Путешественник из Карелии отправится в плавание на арктической яхте по Северному ледовитому океану

Новости. Общество
09:34, 09 Июня 2021
фото: © instagram.com/victorsimonov_arcticleader

Виктор Симонов отправится в путешествие с Николаем Литау на знаменитой арктической яхте «Апостол Андрей» по Северному ледовитому океану.

О своем новом путешествии «вдоль кромки мира» петрозаводчанин написал в истанграме.  В плавание на арктической яхте по Северному ледовитому океану Виктор Симонов отправится с Николаем Литау через месяц.

«Мы будем посещать необитаемые места, насыщаться энергией первозданной природы, учиться управлять яхтой в Арктике под руководством профессионалов и мировых звёзд яхтенной индустрии. И это не просто переход на яхте. Это соприкосновение с историей и величайшими достижениями мира: именно эта яхта многократно совершила путешествие вокруг света, именно на ней устанавливались не раз мировые рекорды. А возможность пообщаться в реальных условиях и быть сопричастным к новым путешествиям и стать командой легендарного капитана Арктики — это как увидеть живого мамонта в природе», — пишет Виктор Симонов

Путешественник отмечает, что по длительности поездка составляет 2 недели.

«Ещё есть места, чтобы присоединиться к участию. Решайтесь!» — приглашает Виктор Симонов смельчаков, мечтающих покорить Северный Ледовитый океан.

Ранее сообщалось, организатор мировых гонок на собачьих упряжках в Карелии, известный путешественник-полярник Виктор Симонов потерял любимого пса Черкешу, который участвовал в экспедициях с Федором Конюховым.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Урбанист
2021-06-09 09:41:24
Лишь бы не работать
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.06.2021, 14:03
Скандальное кафе «Мангал» закрылось в Петрозаводске
04.06.2021, 12:05
В Петрозаводске собирают деньги на похороны бодибилдера
04.06.2021, 15:48
Владимир Любарский протаранил самокатом байкеров на набережной Петрозаводска
04.06.2021, 10:13
Известный бодибилдер Карелии умер в тренажерном зале
07.06.2021, 10:57
В Петрозаводске скандальное кафе «Мангал» переехало в популярный торговый центр: соседи шокированы
07.06.2021, 10:20
В Петрозаводске уничтожили исторические теннисные корты (ФОТО)

Аналитика

08.06.2021 16:35
Капитал
Клиники на Чайкиной. Удалить все лишнее без боли и следа!
Сегодня мы поговорим о двух актуальных проблемах, решение которых не стоит откладывать, а лучше обратиться к хирургу.
В технопарке «Южная промзона» начнут полировать уникально тонкие слябы
08.06.2021 16:30
«Мы пользуемся лишь тем, что наросло само» 1
08.06.2021 11:37
Достояние республики 1
08.06.2021 09:16
«Что плохого в том, что Россия будет счастливой?» 34
03.06.2021 17:00
Вся аналитика

Чтиво

08.06.2021 12:00
Без политики
Клиники на Чайкиной. Осторожно, лето: как пережить травму, не испортив отдых
В летние погожие дни растёт физическая активность, а вместе с ней и риск травматизма.
«Порядок с чистого листа» 12
21.05.2021 12:20
Как выполнить благоустройство парка или детской площадки за счет федерального бюджета
20.05.2021 11:41
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»