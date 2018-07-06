Путешественник Виктор Симонов объяснил, почему больше не даст денег на гонку "По земле Сампо"

Вице-президент Федерации ездового спорта Карелии, путешественник Виктор Симонов рассказал, почему больше не будет финансировать гонку на собачьих упряжках "По земле Сампо".

В карельском правительстве накануне состоялось заседание оргкомитета по подготовке к гонке "По земле Сампо-2019", во время которого идеолог соревнований, путешественник Виктор Симонов заявил, что соревнования больше не могут проводиться в прежнем виде.

"Я считаю, что это большущее мероприятие в Республике Карелия, которое нужно проводить, и оно очень много дает Карелии. Но на том уровне, на котором мы проводим эти гонки, проводить больше нельзя. Нужно делать большущий шаг вперед по развитию этого мероприятия", - сказал он.

Гонка в ее нынешнем виде, продолжил Симонов, не позволяет приглашать в Карелию высоких гостей, таких как прославленный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьёрндален, например:

"Сейчас на ездовой спорт в мире обращают очень большое внимание, туда приходят медийные люди. И Бьёрндален, например, собирается заниматься скиджорингом. Для этого он уже купил, насколько я знаю, собаку, для того чтобы бегать вместе с ней. И конечно, если такие люди к нам будут приезжать, то на том уровне, на котором мы организовываем гонку, принимать таких людей нельзя".

Симонов также сообщил, что больше не даст денег на проведение гонки.

"Я не буду вкладывать свои личные средства – вот это я вам точно могу сказать. У меня их просто нет", - сказал он.

Что не так с гонкой "По земле Сампо", читайте вот здесь.