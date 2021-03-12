Путешественники, у которых электромобиль "Tesla" заглох в Карелии, честно рассказали о поездке

Водитель электромобиля "Tesla", застрявший в Карелии из-за разряда аккумулятора, рассказал о поездке, в которой он хотел доказать, что путешествовать на такой машине можно и на севере России в морозы.

Как сообщается на сайте bellona.ru, этой зимой два белорусских бизнесмена – владельцы электромобилей Tesla Артур и Виктор решили совершить путешествие на электромобиле в Мурманск.

Это далеко не первая поездка мужчин на север. Год назад они прокатились по Норвегии, доехав до самой северной точки – Норд Кап. Но вместо слов поддержки постоянно слышали в свой адрес: "По Норвегии любой сможет проехать на Тесле, а вы попробуйте по России прокатиться".

Друзья приняли вызов, а заодно захотели разбить живучий стереотип о том, что электромобили не подходят для эксплуатации в условиях севера или в сильные морозы. Они решили в январе поехать к самой северной точке европейской части России – в Мурманск, а православное Рождество встретить в туристической мекке Кольского полуострова – поселке Териберка.

Расстояние от Москвы до Мурманска составляет около 2 000 км, поэтому путешественники тщательно планировали точки остановки и подзарядки. Но многое пошло не по плану. Путешествие началось очень комфортно, так как на трассе "Москва – Санкт-Петербург" зарядить автомобиль можно без проблем.

Так с полным аккумулятором Артур и Виктор прибыли в Петрозаводск, и, поставив Теслу на бесплатную зарядку у одного из торговых центров на 3,5 часа, отправились на экскурсию по городу.

"Мы старались построить маршрут так, чтобы длительные периоды зарядки попадали либо на ночной отдых, либо мы их совмещали с экскурсиями. Если бы не электромобиль, мы, путешествуя в Мурманск, никогда не побывали бы в Петрозаводске, не открыли для себя Кемь, Медвежьегорск или Кандалакшу", – рассказал Артур "Беллоне"

Самое экстремальное приключение произошло как раз после Петрозаводска.

Как путешественники застряли в Кемском районе мы рассказывали. Теперь ихавтопутешествие закончилось, и они подвели итоги, честно рассказав, можно ли путешествовать на электромобиле по северу России в морозы.

"Я, признаться, был в замешательстве, но решил все честно опубликовать. Люди должны знать правду, что, владея электромобилем и не рассчитав корректно запас хода, можно попасть в сложную ситуацию. Я езжу на Тесле шесть лет, но оказался в такой ситуации впервые", – говорит Артур.

Тем не менее, он искренне рекомендует путешествия на электромобилях всем, кто о них задумывается и не решается: "Жаль, конечно, что на севере России такие проблемы с зарядной инфраструктурой. Надеюсь, что это вопрос времени. Но хочу искренне сказать: это непередаваемое приключение. Всем советую! Только тщательно планируйте места для зарядок и всегда оставляйте запас хода".

Обратный путь белорусов лежал уже не до Москвы, а до Минска.

Подробная история автопутешественников на лектромобиле Tesla здесь.