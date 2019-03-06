Путешествие по Кипру на машине обеспечит туристам свободу передвижения и доступ к неизвестным маршрутам

Теплое море и отличный климат Кипра привлекают многих путешественников.

Здесь можно не только наслаждаться пляжным отдыхом, но и наслаждаться достопримечательностями и активным времяпровождением. Однако автобусное сообщение на острове не особенно развито. Поэтому оптимальным вариантом станет аренда автомобиля. Это обеспечит путешественникам свободу передвижения и возможность самостоятельно планировать свой тур.

Услуги по аренде автомобиля предлагает множество агентств на Кипре. При этом перед тем, как выбрать конкретный вариант, стоит сравнить условия, цены, отзывы различных компаний. Помочь подобрать наиболее выгодный вариант может портал Bookingcar.su Сервис позволяет в считанные минуты подобрать подходящее предложение, с учетом установленных пользователем параметров. Заказ можно забронировать заранее, и по приезду получить выбранный автомобиль. Таким образом, можно быть уверенным заранее в том, что отпуск пройдет так, как запланировано.

Получив в распоряжение понравившийся транспорт, туристы смогут самостоятельно планировать свои поездки, выбирая места, далекие от привычных туристических маршрутов. Это позволит открыть для себя остров с новой точки зрения, наслаждаться его природой и достопримечательностями без оглядки на время и ограничения туроператоров. Самостоятельное перемещение по произвольному маршруту дает особое ощущение свободы.

Взять в прокат любой авто на Кипре можно при наличии международного водительского удостоверения. При этом не стоит забывать и о страховке, ее наличие поможет обрасти моральное спокойствие и избавиться от возможных расходов на ремонт. Кроме того, целесообразным будет покупка навигатора, ведь без него разобраться в чужой стране может быть сложно.

Путешествие по Кипру на машине может быть очень увлекательным. Благодаря достаточно небольшим расстояниям, добраться от одной достопримечательности до другой будет несложно. К примеру, путь между курортами Ларнака и Протарас по побережью составляет всего 70 км. Опытные путешественники рекомендуют посетить мыс Каво Греко, Соляное озеро, водопад Каледония, камень Афродиты, черепаший пляж Lara Bay и др. При этом можно сколько угодно раз останавливаться, не привязываясь к какому-то определенному курорту. Движение на острове достаточно спокойное, хорошо организованное, поэтому поездка будет комфортной. К тому же для большой компании или семьи такой вариант будет еще и более экономным.

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