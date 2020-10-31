В Петрозаводске 82-летний дедушка решил купить акции энергокомпании и погорел на мошенниках

Пожилой петрозаводчанин стал жертвой рекламы и мошенников, сообщили в МВД Карелии.

В полиции Петрозаводска проводится проверка по заявлению 82-летнего жителя города. Пенсионеру на электронную почту пришла рекламная рассылка с предложением приобрести акции крупной энергетической компании. Пройдя по ссылке, мужчина заполнил предложенную форму, где оставил контактный телефон.

Через некоторое время ему перезвонил неизвестны, который убедил пенсионера в том, что для завершения сделки необходимо продиктовать данные банковской карты. Номер, срок действия и код на обратной стороне карты были озвучены ее владельцем. Это позволило злоумышленнику несанкционированно списать 9 тысяч рублей. После этого разговор прервался.

Полиция Карелии напоминает! При общении с посторонними людьми никогда не сообщайте реквизиты своей банковской карты. С помощью этой информации мошенники получат доступ к вашему счету и похитят сбережения.