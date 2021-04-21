Путешествующие вдвоем туристы выбирают для летнего отдыха Петрозаводск

Столица Карелии вошла в топ-10 городов для отдыха вдвоем этим летом.

Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru определил, какие города выбирают туристы, путешествующие этим летом вдвоем. Так, Ялта, Сочи, Санкт-Петербург, Пятигорск, Калининград, Москва, Петрозаводск, Ростов-на-Дону и Воронеж в России, а также Гагра в Абхазии составили десятку популярных городов.

По статистике Tvil.ru, пары бронируют жилье на лето от 1 до 10 ночей и тратят на проживание от 1,5 до 3,4 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Пятигорске (1542 рублей за ночь), дороже – в Ялте (3374 рублей). В Петрозаводске, занявшем 8 место в рейтинге, отдых обойдется в 2842 рублей.

Чаще всего пары бронируют отели (77%) и квартиры (17%). Меньшим спросом для отдыха вдвоём пользуются дома – 5%. В среднем, средний чек на двоих на лето составляет 23904 рублей на неделю.

Ранее Петрозаводск вошел в топ-10 городов для летних путешествий семей с детьми.