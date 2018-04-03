Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
11:06, 03 Апреля 2018

Путевки в детские лагеря Карелии будут стоить больше 40 тысяч рублей

По теме

ВИДЕО: Первые шаги детей с ограниченными возможностями на "Добром катке" от "ТГК-1"
03.04.18 13:57
В Петрозаводске представят книгу о борьбе советской контрразведки против финских спецслужб
03.04.18 12:41
ОПРОС: Почему в Петрозаводске асфальт сходит с дорог вместе со снегом?
03.04.18 12:24
Все новости
Загрузка...

В Минобразе такую цену объясняют необходимостью соблюдать безопасность.

Стоимость путевок в летние детские лагеря в Карелии и за ее пределами в 2018 году будет высокой, но это необходимо для гарантии качества услуг, считают в министерстве образования Карелии.

Расценки на путевки назвала заместитель министра образования Наталья Волкова на совещании, посвященном вопросам организации летнего детского отдыха.

По ее словам, путевка в стационарные лагеря на территории Карелии "Старт" и "Полярный круг" будет стоить 43 тыс. 175 рублей. По такому же принципу будут отбираться лагеря в Краснодарском крае. По словам замминистра, стоимость будет определена по итогам аукционов, но начальная цена контрактов составит, в среднем, 41 730 рублей за каждую путевку продолжительностью 21 день.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".

По теме

ВИДЕО: Первые шаги детей с ограниченными возможностями на "Добром катке" от "ТГК-1"
03.04.18 13:57
В Петрозаводске представят книгу о борьбе советской контрразведки против финских спецслужб
03.04.18 12:41
ОПРОС: Почему в Петрозаводске асфальт сходит с дорог вместе со снегом?
03.04.18 12:24
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
deep
2018-04-03 13:53:04
Да за одних комаров, отдыхающим надо приплачивать! Тупой, ещё тупее! Поганой метлой гнать этих чинуш!
User
2018-04-03 12:21:11
"Социальное" государство пробивает очередное днище.
Гарик
2018-04-03 12:06:59
Амрэканец , может тут пояснишь , что творите ??? ((((((((((((((((((((
Доктор Лень
2018-04-03 11:41:45
К Эрдогану съездить дешевле будет.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.03.2018, 10:31
"Пошла за счастьем…"
28.03.2018, 11:44
"К сожалению, она не дожила до завтрашнего дня"
01.04.2018, 15:36
ФОТО: На Лесном проспекте перевернулся грузовик, перевозивший камень
28.03.2018, 16:05
Под Петрозаводском появится новый спортивно-развлекательный комплекс
27.03.2018, 14:09
В Карелии задержан майор полиции по подозрению в половой связи с несовершеннолетним
29.03.2018, 10:19
Левин и его ружья

Аналитика

28.03.2018 16:05
Капитал
Под Петрозаводском появится новый спортивно-развлекательный комплекс 9
В Петрозаводске инвестор намерен построить комплекс с роликовыми дорожками и рестораном. Объем первоначальных инвестиций оценивается в 15 млн рублей.
Жители Карелии скорбят вместе с Кемерово 3
28.03.2018 12:47
"Герой – это не я" 8
28.03.2018 10:32
О перспективах карельской оппозиции 14
27.03.2018 13:09
Карелия перестала быть Карелией 93
22.03.2018 10:16
Вся аналитика

Чтиво

02.04.2018 11:57
Без политики
ОРЭС: электроснабжение будет надежным и бесперебойным
Два года назад на карте "малой энергетики" России появилась новая частная компания – Объединенные региональные электрические сети (ООО "ОРЭС").
"Хотел бы снять "Любовь и голуби", но рука тянется к пистолету и крови"
02.04.2018 09:30
"Орать-то мы все умеем, а молчать рядом – это дороже всего" 9
30.03.2018 10:23
Костомукшанин Кручинин намерен взять Казань
29.03.2018 10:56
архив чтиво

Медиа

Проверка пожарной безопасности в ТРЦ "Лотос Plaza" в Петрозаводске
30.03.2018 09:53
все фото и видео

Опрос

Почему в Петрозаводске асфальт сходит с дорог вместе со снегом?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»