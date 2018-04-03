Путевки в детские лагеря Карелии будут стоить больше 40 тысяч рублей

В Минобразе такую цену объясняют необходимостью соблюдать безопасность.

Стоимость путевок в летние детские лагеря в Карелии и за ее пределами в 2018 году будет высокой, но это необходимо для гарантии качества услуг, считают в министерстве образования Карелии.

Расценки на путевки назвала заместитель министра образования Наталья Волкова на совещании, посвященном вопросам организации летнего детского отдыха.

По ее словам, путевка в стационарные лагеря на территории Карелии "Старт" и "Полярный круг" будет стоить 43 тыс. 175 рублей. По такому же принципу будут отбираться лагеря в Краснодарском крае. По словам замминистра, стоимость будет определена по итогам аукционов, но начальная цена контрактов составит, в среднем, 41 730 рублей за каждую путевку продолжительностью 21 день.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".