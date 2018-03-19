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Новости. Политика
20:40, 19 Марта 2018

Путин набрал за границей больший процент голосов, чем в России

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ЦИК России опубликовал предварительные итоги голосования по регионам, одним из которых являются все диппредставительства РФ в целом.

Всего за пределами России было подано почти 368 тысяч голосов. Более 43 тысяч человек проголосовали досрочно.

Владимир Путин набрал за пределами России больший процент голосов, чем внутри страны. В посольствах и консульствах за него проголосовало 85,16 %, тогда как его общий итог составил 76,66 %.

На втором месте в голосовании за рубежом оказался кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 5,03 % (общий итог 11,8 %), на третьем – Ксения Собчак с 3,96 % (общий итог 1,67 % и четвертое место).

Из российских регионов самая высокая поддержка Путина зафиксирована в Крыму – 92,14 % при явке в 71,54 %. Самая высокая явка отмечена в Республике Тыва – 93,66 %.

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Комментарии

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Куцый
2018-03-19 21:15:42
За рубежом голосовали смывшиеся дети российских чиновников? им ,конечно, хорошо и всё устраивает,родители тырят,детки пристраивают капитал,! Да все .кто смылся отсюда с радостью голосуют за кормильца....это понятно,кто просто радуется ,что уехал,кто испугался,что Грудинин,придя к власти ,деньги народные вернёт обратно.....побежали голосовать аж очереди создали....во как напугались....?! Или не так?
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