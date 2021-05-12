Путин наградил орденом руководителя Карельского отделения «Российского союза ветеранов»

Указом президента РФ Владимира Путина руководитель Карельского отделения «Российского союза ветеранов» - Александр Михайлович Цыба награжден орденом Дружбы.

О награждении руководителя Карельского отделения «Российского союза ветеранов» на своей странице в соцсети сообщил глава Карелии Артур Парыфенчиков.

Высокой награды Александр Цыба удостоен за активную общественную деятельность по социальной поддержке ветеранов и патриотическому воспитанию молодежи.

"Уважаемый Александр Михайлович, от всей души благодарю Вас за Вашу работу и поздравляю с заслуженной наградой!", - написал Парфенчиков.