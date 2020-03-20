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Путин назначил ежемесячные выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет

Новости. Общество
22:00, 20 Марта 2020
фото: © Александр Рюмин/ТАСС
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Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах на детей от трех до семи лет.

Документ опубликован на портале правовой информации.

Выплата устанавливается с 1 января и предоставляется на условиях, предусмотренных законодательством регионов, пишут РИА Новости.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал, что порядок оформления выплат будет максимально упрощенным и единым для всей страны. Семье достаточно подать заявление в электронном виде.

Получать пособие на каждого ребенка будут семьи с доходом ниже прожиточного минимума, при этом все региональные выплаты сохранятся.

Его размер составит 50 процентов от регионального прожиточного минимума на ребенка. В среднем по стране это порядка 5500 рублей. В общей сложности эти выплаты получат семьи, в которых проживают около двух миллионов детей.

На эти цели из бюджетов всех уровней направят 136,4 миллиарда рублей.

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