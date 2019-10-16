Путин назначил новых судей в шести районах Карелии

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Изменения коснулись трех городских и трех районных судов Карелии.
Информация появилась на сайтах судов.
Путин подписал шесть указов о назначениях.
Так, председателем Питкярантского городского суда стала Наталья Пуцыкина, а Суоярвского районного суда – Виктория Терешко.
Новые судьи появились в Лахденпохском (Лариса Назарова) и Олонецком (Елена Забродина) районных судах.
Заместителем председателя Сортавальского городского суда назначен Геннадий Серебряков, а Сегежского городского суда – Алексей Хольшев.
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