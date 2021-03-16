Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
"Выковыривание изюма из булки" 1
16.03.2021 14:40
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с бонусами и запугиванием
16.03.2021 21:05
Суд объяснил, чем грозит остановка строительства пристройки к БСМП Петрозаводска 7
16.03.2021 14:52
Путин назначил зампредседателя Верховного суда Карелии и судью Петрозаводского суда 6
Новое
Сегодня 11:53
Медсестра бросила работу и прославилась благодаря откровенным фото
16.03.2021 23:30
Стали известны имена полуфиналистов конкурса "Педагог года - 2021" в Петрозаводске
16.03.2021 18:20
Медведев получил новую должность 4
16.03.2021 23:29

Путин назначил зампредседателя Верховного суда Карелии и судью Петрозаводского суда

Новости. Общество
11:53, 17 Марта 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
Загрузка...

Президент России Владимир Путин подписал Указ о назначении заместителя председателя Верховного суда Республики Карелия и судьи Петрозаводского городского суда.

Владимир Путин назначил заместителем председателя Верховного суда Карелии Римму Сильченко.

Информация об этом содержится в Указе президента "О назначении судей федеральных судов и о представителях Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации". Текстовая копия документа размещена на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить на 6-летний срок полномочий ... заместителем Председателя Верховного Суда Республики Карелия Сильченко Римму Петровну", - говорится в документе.

В этом же Указе сообщается о назначении судьей Петрозаводского городского суда Анны Нуриевой.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводском городском суде двое известных судей отправились в отставку. Свои кресла покинули Александр Смирнов и Дмитрий Хромых.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Ио
2021-03-17 12:53:42
Вот как может быть суд независимым если судей назначает президент? Они как минимум от него и зависят.
Тиматис
2021-03-17 12:48:51
Тяжело судьям работать,по звонку , не все выдерживают!? Или как?
Вася
2021-03-17 12:46:36
Я не я, корова не моя!
театральный критик
2021-03-17 12:08:15
Это не помешает назначить справедливое наказание ночному фотографу за изготовление детской порнографии
David .
2021-03-17 12:27:09
театральный критик, он "изготавливал" а ты смотрел? Видно как слюни из каждой твоей строчки висят.
Off
2021-03-17 13:36:10
David ., да этот критик -социопат латентный пе..... Только благодаря их влажным фантазиям обстряпываются такие дела
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.03.2021, 18:57
Упавшая с крыши глыба льда убила мужчину в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
10.03.2021, 06:40
Не спасли: молодая роженица умерла от коронавируса в больнице Карелии
14.03.2021, 11:17
Пять человек пострадали в страшной аварии на подъезде к Петрозаводску (ФОТО)
15.03.2021, 06:40
Арестован один из совладельцев торговых центров "Ягуар" и "Главный" в Петрозаводске Гусейн Мамедов
11.03.2021, 09:41
В поселке Карелии поставлен температурный рекорд
12.03.2021, 14:20
Дети-сироты остаются бездомными

Аналитика

16.03.2021 14:45
Капитал
"Боль в спине? Лечите правильно!"
"Спина горит огнём", "кол в спине", "в шею вступило", "руку отняло", "не разогнуться" — эти "пытки" знакомы почти каждому человеку, боль в спине не щадит никого.
"Выковыривание изюма из булки" 1
16.03.2021 14:40
В первый класс по новым правилам
16.03.2021 09:40
Торговый центр "Ягуар" привел хозяина к аресту 8
15.03.2021 06:20
"Убежден в своей невиновности и буду защищать ее в суде" 8
12.03.2021 16:45
Вся аналитика

Чтиво

15.03.2021 15:20
Без политики
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Как аномальные морозы отразились на счетах за тепло, или как понять, правильно ли рассчитана плата 2
15.03.2021 15:15
В Карелии вновь появились недобросовестные "продавцы" счетчиков электроэнергии
11.03.2021 11:05
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»