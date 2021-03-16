Путин назначил зампредседателя Верховного суда Карелии и судью Петрозаводского суда

Президент России Владимир Путин подписал Указ о назначении заместителя председателя Верховного суда Республики Карелия и судьи Петрозаводского городского суда.

Владимир Путин назначил заместителем председателя Верховного суда Карелии Римму Сильченко.

Информация об этом содержится в Указе президента "О назначении судей федеральных судов и о представителях Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации". Текстовая копия документа размещена на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить на 6-летний срок полномочий ... заместителем Председателя Верховного Суда Республики Карелия Сильченко Римму Петровну", - говорится в документе.

В этом же Указе сообщается о назначении судьей Петрозаводского городского суда Анны Нуриевой.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводском городском суде двое известных судей отправились в отставку. Свои кресла покинули Александр Смирнов и Дмитрий Хромых.