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Путин отметил заслуги поисковика и тренера из Карелии

Новости. Общество
11:53, 04 Декабря 2020
фото: Артур Парфенчиков / ВК
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Глава республики Артур Парфенчиков рассказал о жителях Карелии, которых отметил президент России Владимир Путин.

Председатель карельской общественной организации "Союз поисковых отрядов Карелии" Александр Осиев награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Соответствующий указ подписал Владимир Путин, отметив жителя Карелии за активное участие в поисковой работе и заслуги в увековечивании памяти погибших защитников Отечества. Об этом сообщил в соцсети Артур Парфенчиков.

"С 2012 года карельские поисковики обнаружили более двух с половиной тысяч останков воинов, погибших в период Советско-финляндской и Великой Отечественной войн. Они участвуют в благоустройстве воинских захоронений, ведут электронную базу данных, находят родственников павших бойцов. Отрадно, что сегодня на территории Карелии действует сразу несколько поисковых отрядов, которые объединились в союз. Под руководством Александра Николаевича их работа грамотно и четко организована. А его личный пример и неподдельный интерес к движению привлекают в ряды поисковиков все больше новых бойцов", - написал губернатор.

Также президент объявил благодарность старшему тренеру сортавальской школы Олимпийского резерва Владимиру Жукову за вклад в развитие и популяризацию физической культуры и спорта.

"Владимир Иванович 40 лет работает наставником юных спортсменов. Он воспитал почти три десятка призеров и победителей первенств России, СССР по академической гребле. Ученики карельского тренера успешно выступают в составе сборной России на первенствах мира и Европы. Именно Владимир Жуков был первым тренером Николая Аксенова, который в 1996 году завоевал бронзу Олимпиады в Атланте", - заявил Артур Парфенчиков.

Ранее сообщалось, что комиссия по наградам при главе Карелии назвала критерии определения "лучших людей республики".

 

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