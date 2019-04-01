Путин подписал закон о новых штрафах

Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении новых штрафов для чиновников.

Так, теперь государственные служащие будут нести административную ответственность за невнесение или внесение ложной информации о проверке юрлиц и индивидуальных предпринимателей в единый реестр проверок, сообщает РИА Новости.

Под действие закона подпадают должностные лица органов исполнительной власти всех уровней. Согласно документу, чиновнику грозит предупреждение или штраф от одной до трех тысяч рублей, если информация о проверке не внесена, либо внесена не полностью или не в установленный срок, а также, если указанные данные недостоверны.

Единый реестр проверок содержит информацию о плановых и внеплановых проверках юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также о результатах и о принятых мерах по пресечению или устранению последствий выявленных нарушений. Информация вносится в единый реестр проверок уполномоченными должностными лицами органов контроля.