Путин поручил главе Карелии продолжить работу по оценке действий нацистов в годы ВОВ

Президент России Владимир Путин дал поручение Артуру Парфенчикову и ряду других глав регионов по итогам заседания Российского организационного комитета «Победа».

Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам 45-го заседания Российского организационного комитета «Победа». Одно из них адресовано руководителям 15 регионов, включая Артура Парфенчикова.

«Генеральной прокуратуре Российской Федерации совместно со Следственным комитетом Российской Федерации и органами государственной власти Республики Адыгея, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Калмыкия, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Карелия, Волгоградской, Воронежской, Калининградской, Калужской, Курской, Липецкой, Московской, Смоленской, Тверской, Тульской областей и при участии Верховного Суда Российской Федерации продолжить работу по правовой оценке действий нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны и организации соответствующих судебных процессов», — гласит 4 пункт поручений, опубликованных на сайте Kremlin.ru.

Артур Парфенчиков фигурирует в списке ответственных за исполнение данного поручения. Доклад должен быть представлен главе государства до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, следственным органам не удалось установить личности людей, останки которых были эксгумированы во время поисковых экспедиций Российского военно-исторического общества на территории мемориального кладбища «Сандармох » в Медвежьегорском районе Карелии в 2018 и 2019 годах.