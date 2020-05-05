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Путин поручил губернаторам подготовить планы по выходу из режима ограничений после 11 мая

Новости. Общество
16:11, 06 Мая 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин получил руководителям регионов принять решения о дальнейших действиях при борьбе с коронавирусом, опираясь на рекомендации Роспотребнадзора.

Глава государства на совещании по коронавирусу заявил сегодня, что любая поспешность в отмене ограничений "может обернуться откатом назад" в борьбе с инфекцией.

"Обращаюсь к главам всех регионов России и напоминаю, что вам, опираясь на эти рекомендации [федерального центра], необходимо за ближайшие дни выработать свои планы действий на период после 11 мая. Конечно, жизнь сложнее, гораздо сложнее любых схем, и тем не менее, важно иметь обоснованный, выверенный с учетом мнения специалистов алгоритм действий для каждого региона страны", - сказал Путин на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.

При этом президент отметил, что ситуация с распространением коронавируса в регионах складывается по-разному.

"Где-то жесткие оправданные профилактические меры необходимо сохранить или даже дополнять, а где-то, возможно, планировать их определенное обоснованное смягчение. Но только с опорой на мнение ученых, специалистов и с учетом всех факторов и возможных рисков", - цитируют "РИА новости" Путина.

Ранее глава Карелии разрешил загородные прогулки.

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Комментарии

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zanoza
2020-05-06 16:47:59
Конечно пора смягчать режим самоизоляции,который мало кто соблюдает. Вот только теперь это будет выглядеть глупо на фоне роста заболевших. Перегнули палку, теперь это очевидно!
Горожанин
2020-05-06 16:55:37
zanoza, ничего не перегнули, все было правильно. Но меньше соблюдать стали, и это очень плохо! Смягчение может быть только очень осторожным и локальным, а вот контроль за соблюдением надо усиливать! Не вижу никаких предпосылок к смягчению. Не будем будить лихо, пока оно тихо!
zanoza
2020-05-06 17:29:50
Горожанин, было бы правильно,если бы всё было законным, а так нагородили не весь что.
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