Путин поручил поднять зарплаты военным и силовикам

Президент России Владимир Путин поручил предусмотреть в бюджете средства на индексацию зарплат военных и силовиков выше уровня инфляции.

Соответствующий перечень поручений по итогам второго этапа XX съезда партии «Единая Россия» опубликован на сайте Кремля, сообщает газета "Известия".

Поручение дано российскому правительству. Так, необходимо при подготовке проекта закона о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов предусмотреть бюджетные ассигнования на индексацию в 2022 и 2023 годах денежного довольствия военных и сотрудников правоохранительных органов выше уровня инфляции.

Срок исполнения поручения — до 1 октября 2021 года.

31 августа глава государства подписал указы о единовременной выплате в 15 тыс. рублей военнослужащим и правоохранителям. Выплаты осуществят в этом месяце, они начались с 6 сентября.

Как объяснял глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, такая выплата будет перечислена военнослужащим из-за высокого уровня инфляции и пандемии коронавируса.

22 августа Путин на встрече с представителями партии «Единая Россия» выступил с инициативой разово выплатить по 10 тыс. рублей всем пенсионерам, в том числе и работающим. Тогда же российский лидер предложил по итогам 2021 года осуществить военнослужащим единовременную выплату в среднем в 15 тыс. рублей, а через два дня поручил распространить эту меру на курсантов и сотрудников правоохранительных органов.

Кроме того, президент сообщал о намерении попросить депутатов Госдумы заложить в бюджет индексацию денежного довольствия военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов выше инфляции.