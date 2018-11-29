Путин позволил россиянам не доказывать отсутствие долгов по ЖКХ

Президент Владимир Путин подписал закон, отменяющий обязанность россиян доказывать отсутствие у них долгов за ЖКУ при получении субсидий и компенсаций.

Авторами инициативы стали депутаты "ЕР", ЛДПР и "Справедливой России". Закон касается наличия или отсутствия долгов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, что необходимо при предоставлении субсидий и компенсаций, пишут "РИА Новости".

После принятия документа факт существования долга будет выявляться на основании постановления суда, вступившего в законную силу.

При этом гражданам не надо будет предъявлять документы, которые подтверждают существование подобного решения суда.

Изначально планировалось, что вместо этого орган, который предоставляет субсидии, будет пользоваться для выявления задолженностей специальным банком данных. Однако внесенная ко второму чтению проекта в Госдуме поправка предусматривает, что информация о судебных актах по долгам будет браться в системе ГИС ЖКХ.