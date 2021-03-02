Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Актриса фильмов для взрослых поделилась опытом знакомств в интернете
02.03.2021 23:30
Средняя зарплата педагогов общеобразовательных учреждений Карелии составит 42,8 тысячи рублей 8
Сегодня 09:58
Спасатели залезли в окно квартиры в Петрозаводске и нашли мертвую женщину 6
Сегодня 10:28
Приставы отдают по дешевке участок земли в районе Карелии
Сегодня 10:55
Пенсионный фонд Карелии разъяснил, от чего зависит "северный" стаж, нужный для досрочной пенсии 17
Сегодня 11:31
Власти подготовили очередное изменение схемы движения транспорта в центре Петрозаводска
Сегодня 06:40
Двор в центре Петрозаводска завалили мусором (ФОТОФАКТ) 16
Сегодня 12:39

Путин призвал выявлять тех, кто использует детей для своих "хорьковых" целей

Новости. Политика
21:05, 03 Марта 2021
фото: © Михаил Климентьев/ТАСС
Загрузка...

Глава государства поставил задачу правоохранительным органам "мониторить" интернет.

Президент России Владимир Путин выступил 3 марта на заседании коллегии министерства внутренних дел, где затронул тему участия несовершеннолетних в несанкционированных уличных акциях. По словам Путина, люди, втягивающие несовершеннолетних в эти акции, нарушают закон.

Как сообщило РИА Новости, президент призвал правоохранительные органы "мониторить" онлайн пространство, чтобы выявлять тех, кто вовлекает детей в противоправные действия.

"Кто бы и под каким бы ни было предлогом, под каким бы ни было соусом ни пытался хладнокровно использовать детей для достижения своих собственных эгоистических, хорьковых целей, мы никогда не должны забывать о том, что это наши дети. И работать нужно так, чтобы не создавать дополнительных угроз для их жизни и здоровья", – заявил Путин.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
stranger
2021-03-03 22:09:49
"Николя Саркози, занимавший пост президента Франции с 2007 по 2012 год, был признан виновным в коррупции и торговле влиянием. Он был приговорен к трем годам тюремного заключения, два из которых условно"(с). Вот тебе и французские хорьки.
Off
2021-03-03 21:31:28
Сразу заявляют, что ЕР часто хорькует, привлекая детей. Сама власть, выгонит молодежь , на очередное празднования 9 мая. Хорьки ?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.02.2021, 17:00
"К сожалению, придется проститься с Карелией"
27.02.2021, 14:18
Стали известны планы застройки и обустройства шести участков Петрозаводска
01.03.2021, 11:50
В Петрозаводске открылся первый магазин здорового питания сети "ВкусВилл"
24.02.2021, 16:50
Как в центре Петрозаводска строят дом в скандинавском стиле (ФОТО)
01.03.2021, 13:24
Парфенчиков готов запретить жителям Карелии покупать алкоголь в праздники
01.03.2021, 17:29
Пожар произошел на Сегежском ЦБК в Карелии

Аналитика

02.03.2021 15:10
Капитал
"Клиники на Чайкиной": вы можете узнать, есть ли у вас коронавирус, всего за 30 минут
С помощью экспресс-анализа на антиген COVID-19 в "Клиники на Чайкиной" можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции за 30 минут.
Карельских министров обязали экономить 1
02.03.2021 15:04
Что на самом деле происходит с "ТехРентом" 4
02.03.2021 14:00
В Петрозаводске открылся первый магазин здорового питания сети "ВкусВилл"
01.03.2021 11:50
"Зима не должна быть для подрядчика сюрпризом" 8
25.02.2021 16:30
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 17:30
Без политики
Костная клиника: Идешь, держась за стенки? Пора лечить коленки!
За 17 лет "Костная клиника" стала не только одной из ведущих ортопедических клиник на Северо-Западе, но и исключительным центром, где помогают избежать серьёзных операций и вернуть здоровье и молодость суставам.
Кому в Карелии захотелось погреться на угле? 9
16.02.2021 14:30
"Во поле березка стояла" 1
12.02.2021 11:08
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»