Путин призвал выявлять тех, кто использует детей для своих "хорьковых" целей

Глава государства поставил задачу правоохранительным органам "мониторить" интернет.

Президент России Владимир Путин выступил 3 марта на заседании коллегии министерства внутренних дел, где затронул тему участия несовершеннолетних в несанкционированных уличных акциях. По словам Путина, люди, втягивающие несовершеннолетних в эти акции, нарушают закон.

Как сообщило РИА Новости, президент призвал правоохранительные органы "мониторить" онлайн пространство, чтобы выявлять тех, кто вовлекает детей в противоправные действия.

"Кто бы и под каким бы ни было предлогом, под каким бы ни было соусом ни пытался хладнокровно использовать детей для достижения своих собственных эгоистических, хорьковых целей, мы никогда не должны забывать о том, что это наши дети. И работать нужно так, чтобы не создавать дополнительных угроз для их жизни и здоровья", – заявил Путин.