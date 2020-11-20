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Путин продлил до конца 2021 года действие контрсанкций

Новости. Политика
14:23, 21 Ноября 2020
фото: © РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении до 31 декабря 2021 года отдельных специальных экономических мер против стран, установивших санкции в отношении РФ.

Правительству поручено обеспечить осуществление мер по реализации этого указа и при необходимости внести предложения об изменении срока действия указанных контрсанкций. Об этом сообщает ТАСС.

В марте 2014 года в связи с ситуацией на Украине Европейский союз и ряд стран, включая США, Канаду, Австралию, Японию, Швейцарию, Новую Зеландию, Исландию начали вводить санкции в отношении России. В частности, появились санкционные списки российских физических и юридических лиц. Ограничительные меры предусматривали запрет на въезд, заморозку счетов. Помимо этого были введены так называемые секторальные санкции: активы подпавших под них компаний не замораживались, однако налагались ограничения на средне- и долгосрочное кредитование.

В ответ 6 августа 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал указ "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации". На следующий день на основании документа правительство России ввело запрет на импорт из США, Евросоюза, Норвегии, Австралии и Канады ряда продовольственных товаров.

После того как 22 июня 2015 года страны Евросоюза продлили санкции в отношении России, 24 июня Путин свои указом продлил действие эмбарго еще на год. Впоследствии оно продлевалось трижды, в последний раз - 24 июня 2019 года - до конца 2020 года.

В июне 2019 года президент РФ продлил контрсанкции до 31 декабря 2020 года и внес изменения в нормы первоначального указа о контрсанкциях от 6 августа 2014 года и в указ от 22 октября 2018 года о контрсанкциях в отношении Украины.

Ранее сообщалось, что Путин увеличил количество вице-премьеров с 9 до 10.

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Комментарии

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кир
2020-11-21 14:31:57
Позже эмбарго распространили на Албанию, Черногорию, Исландию, Лихтенштейн, а с 2016 года — на Украину. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. (с)
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