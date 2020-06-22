Путин решил выплатить детям еще по 10 тыс. рублей

Президент России Владимир Путин во время телеобращения к нации сообщил, что российским семьям в июле дополнительно выплатят на каждого ребенка от рождения до 16 лет по 10 тыс. руб.

По его словам, такая мера поддержки будет распространена на 28 млн детей, сообщает издание Газета.ру.

Глава государства отметил, что тем, кто уже получил июньскую выплату в 10 тыс. руб. на детей, июльская будет предоставлена автоматически. По словам Путина, повторные заявления подавать будет не нужно.

Путин также сообщил, что семьи, где оба родителя лишились работы, продолжат получать по 3 тыс. руб. на ребенка и повышенное пособие по безработице до конца лета.

"Все решения по поддержке рынка труда, по увеличенному пособию по безработице, по выплатам детям в семьях, где родители временно остались без работы, продолжат действовать и в июле, и в августе", - сказал Путин.