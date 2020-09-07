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Путина попросили "пощадить" Ефремова

Новости. Общество
23:30, 07 Сентября 2020
фото: © Станислав Красильников/ТАСС
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Российский актер Иван Охлобыстин обратился к президенту страны Владимиру Путину с просьбой помиловать актера Михаила Ефремова, обвиняемого в совершении смертельного ДТП на Смоленской площади.

Соответствующий пост он разместил на своей странице во "ВКонтакте", информирует RNS.

"Пощадите его своим личным указом, ему не выжить в тюрьме. Он слаб, он раздавлен, он лишен репутации и будущего. Он сам себе приговор. Он не представляет никакой опасности для общества", — написал Охлобыстин.

По мнению актера, Ефремов "вне всяких сомнений виноват" и совершил тяжкое преступление, убив невинного человека. Охлобыстин предположил, что многие осудят его за такое обращение, но другой возможности "спасти близкого человека" он не видит.

В беседе с телеканалом "360" член комиссии по помилованию Санкт-Петербурга Алексей Козырев отметил, что президент может помиловать только в том случае, если приговор суда вступит в законную силу. Для этого осужденный должен подать прошение на имя главы государства в специальную комиссию, которая принимает рекомендательное решение и согласовывает его у властей. Только после этого главы городов или регионов подают данные президенту.

Приговор Ефремову будет оглашен 8 сентября. Адвокат просил суд назначить актеру наказание, не связанное с лишением свободы. В крайнем случае он допускал его заключение в колонии-поселении. Гособвинение запросило 11 лет тюрьмы.

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Комментарии

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кир
2020-09-08 00:32:43
Никогда. Пацаны вместе бухали. Посадить по максимуму. Авторитет полностью теряют защитники убийцы-алкоголика.
Беня
2020-09-07 23:39:08
Допустим. Но тогда можно бухать всем и давить всех, потому шо Путин добрый. Я правильно понимаю?
Гость
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