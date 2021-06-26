Пытавшийся уйти от полицейской погони водитель в Карелии протаранил стену (ФОТО)

Сотрудники ГИБДД Питкярантского района Карелии устроили погоню за автомобилем под управлением пьяного водителя.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, полицейские заметили подозрительный автомобиль на одной из улиц Питкяранты сегодня около шести часов утра.

«Водитель-нарушитель попытался скрыться от наряда ГИБДД, не справился с управлением и совершил наезд на здание магазина», — говорится в сообщении.

За рулем оказался 30-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения. По результатам освидетельствования алкотестер показал 0.717 промилле.

Нарушителю грозит лишение водительских прав и штраф 30 тысяч рублей, а также наказание за неподчинение полиции.