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Пытавшийся уйти от полицейской погони водитель в Карелии протаранил стену (ФОТО)

Новости. Криминал
15:20, 27 Июня 2021
фото: Госавтоинспекция Карелии

Сотрудники ГИБДД Питкярантского района Карелии устроили погоню за автомобилем под управлением пьяного водителя.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, полицейские заметили подозрительный автомобиль на одной из улиц Питкяранты сегодня около шести часов утра.

«Водитель-нарушитель попытался скрыться от наряда ГИБДД, не справился с управлением и совершил наезд на здание магазина», — говорится в сообщении.

За рулем оказался 30-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения. По результатам освидетельствования алкотестер показал 0.717 промилле.

Нарушителю грозит лишение водительских прав и штраф 30 тысяч рублей, а также наказание за неподчинение полиции.

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Комментарии

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Изя
2021-06-27 15:59:31
Модно сейчас таранить всё ,начитались Столицу , на законы на плевать ))) :)
кир
2021-06-27 15:43:46
Полиция провоцировала водителя на опасные действия, - сказал знающий кот. Почему им ничего не бывает, когда загнанный в угол водитель аварию совершает, - недоуменно спросил кот?
Гость
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