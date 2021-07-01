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Рабочая группа по разработке программы реабилитации пациентов внесла предложения в карельский проект

Новости. Общество
16:35, 02 Июля 2021
фото: © Заксобрание Карелии

Сегодня в Законодательном собрании Карелии при Комитете по здравоохранению и социальной политике состоялось заседание рабочей группы по разработке регионального проекта комплексной реабилитации пациентов.

Парламентарии совместно со специалистами из различных областей обсудили конкретные предложения в программу. Напомним, в состав рабочей группы входят 18 человек. Это специалисты Медицинского института, Института педагогики и психологии, Института физической культуры, спорта и туризма Петрозаводского государственного университета, представители общественных организаций, депутаты карельского парламента. Необходимость разработки программы постковидной реабилитации подтвердили и на федеральном уровне.

По мнению председателя Комитета Алексея Хейфеца, модель комплексной реабилитации пациентов должна включать медицинскую, социальную, психологическую и физическую реабилитацию. Алексей Хейфец предложил участникам совещания создать так называемые подгруппы по направлениям комплексной реабилитации, чтобы в дальнейшем сделать более эффективное межведомственное взаимодействие. Так, членами рабочей группы были созданы подгруппы: медицинская, профессиональная, социальная, физическая реабилитация и реабилитация в образовании. В каждую подгруппу были включены депутаты карельского парламента и специалисты профильных ведомств.



Депутат поручил подгруппам к 20 июля проработать с органами исполнительной власти конкретные предложения, в том числе обозначить задачи, целевые показатели и конкретные мероприятия в данном направлении.

Как сообщила заместитель министра здравоохранения Карелии Ольга Руотцелайнен, доступность медицинской реабилитации в республике недостаточная. В Карелии всего несколько медицинских учреждений, которые имеют лицензию на оказание услуг по реабилитации пациентов. Среди них Пряжинская ЦРБ, Госпиталь для ветеранов войн в Петрозаводске и Беломорская ЦРБ.

«Сегодня фактически реабилитацией в условиях стационара занимается только Пряжинская ЦРБ, но и там коечный фонд для оказания медицинской реабилитации сокращен из-за развертывания коек для лечения больных коронавирусной инфекцией. Что касается амбулаторной помощи по реабилитации, то она осуществляется только в поликлинике № 2 в Петрозаводске. В тоже время есть возможность организовать ее в Сегежской ЦРБ и в петрозаводской поликлинике № 1, но для этого требуется оснастить учреждение специальным оборудованием», — пояснила Ольга Руотцелайнен.

По словам замминистра, для расширения коечного фонда по медицинской реабилитации в Карелии ведомство сейчас работает над получением лицензии на реабилитацию другими медицинскими организациями. Также ведутся работы по оснащению медицинских учреждений оборудованием и укомплектовываются кадры. Так, в этом году 15 человек будут направлены на обучение по профилю реабилитационной медицины.

Алексей Хейфец обратил внимание заместителя министра на то, что сейчас нет точных данных о количестве пациентов, нуждающихся в реабилитации, и попросил предоставить более полную информацию по количеству пациентов в разрезе различных заболеваний.

«Это позволит нам выстроить работу и понять, какая помощь, какому количеству пациентов требуется. И в соответствии с этим мы сможем более эффективно выстроить работу по внедрению комплексной системы реабилитации в Республике Карелия», — отметил Алексей Хейфец.

Подводя итог совещания, Алексей Хейфец порекомендовал рабочей группе совместно с министерством здравоохранения более тщательно поработать над составляющими программы медицинской реабилитации и подготовить материалы к 20 июля.

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