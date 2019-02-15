Рабочего в Карелии насмерть придавило краном

Трудовая инспекция Карелии завершила расследование несчастного случая со смертельным исходом, произошедшего с работником ООО "Промышленно-торговое объединение".

Как следует из сообщения ведомства, 21 ноября 2018 года при погрузке каменного блока автокраном был смертельно травмирован главный механик предприятия.

Главными причинами несчастного случая в трудовой инспекции назвали отсутствие надлежащего контроля со стороны должностных лиц за безопасностью работников; допущено нахождение работника, где возможно его зажатие между частями крана; работники не убедились, что в зоне работы крана нет посторонних людей.

В настоящее время материалы расследования направлены в прокуратуру для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении виновных лиц.