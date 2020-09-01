Рабочие начали укладку асфальта на улицах Петрозаводска (ФОТО)

В администрации Петрозаводска сообщают, что подрядчик асфальтирует тротуары на улицах Германа Титова, Правды и Ровио

Сотрудники компании «Кондопожское ДРСУ» ведут укладку асфальта на тротуарах улиц Германа Титова, Ровио и Правды. Изношенное покрытие разбирают на улице Дзержинского. Снимают старый и монтируют новый бортовой камень на улице Антикайнена. Об этом сообщает пресс-центр мэрии Петрозаводска.

На Кукковке подрядчик продолжает устранять деформации и повреждения дорожного покрытия. Работы ведутся в районе Питкярантской улицы. В ближайшее время должны начать асфальтирование Пухтинского проезда, обещают в мэрии.

Подрядчик завершил укладку покрытия проезжих частей на Вознесенском шоссе, улицах Правды (между Казарменской улицой и проспектом Карла Маркса), Кирова (между проспектом Карла Маркса и улицей Германа Титова), Фёдора Тимоскайнена, Щербакова, Зайцева (между улицами Достоевского и Мелентьевой) Фабричной, Промышленной, Лососинской и набережной Гюллинга. Объекты ожидают приёмки.

Работы ведутся в рамках подготовки к 100-летию Карелии.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске заасфальтировали территорию возле Дворца бракосочетания.