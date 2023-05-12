Рабочие уничтожили цветник жительницы Петрозаводска

Жительница Голиковки пожаловалась на рабочих, которые вырыли траншею на месте цветника, который разбили жильцы дома.

Петрозаводчанка обратилась к рабочим, которые во дворе дома №17-А по улице Лесной вырыли траншею на том месте, где жильцы дома разбили цветник. Инцидент произошел накануне, 26 мая.



«Сегодня вместо цветов я увидела вырытую траншею. У меня один вопрос к неизвестной организации, уничтожившей цветы: почему вы не повесили объявления, в котором бы указали, что такого-то числа будут производиться работы? Вы эти работы запланировали. Вы подготовили себе работу на понедельник. Я до понедельника успела бы выкопать кое-какие цветы. Почему вы такие бесчеловечные?» - заявила горожанка.



О том, что после произошедшего потребовала от организации петрозаводчанка - читайте в материале наших партнеров, «МК в Карелии».