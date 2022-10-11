Рабочие устраняют повреждения на дороге в районе Карелии

Минтранс Карелии сообщил о том, как ведутся работы на автодороге «Муезерский – Гимолы – Поросозеро».

Сотрудники «Управтодор РК» работают над улучшением состояния автомобильной дороги «Муезерский — Гимолы — Поросозеро» на участке от поселка Муезерский до поселка Волома. Об этом информирует Минтранс.

Сообщается, что на месте идут работы по устранению деформаций и повреждений покрытия с добавлением материала с 10 по 28 км. Кроме того, на всем протяжении дороги производится профилирование проезжей части и обочин.

Летом на участке автомобильной дороги «Муезерский — Гимолы — Поросозеро» с 0 по 92 км. были выполнены работы по устранению деформаций и повреждений покрытия щебеночно-гравийной смесью, устройству кюветов, вырубке древесно-кустарниковой растительности, а также проведены цикличные работы (профилирование проезжей части и обочин, уборка мусора и посторонних предметов в полосе отвода и др.), заявили в министерстве.

В этом году также завершены работы по ремонту моста через реку Волома на 44 км. автомобильной дороги «Муезерский — Гимолы — Поросозеро».

Ранее сообщалось, что автомобилисты были недовольны состоянием дороги на севере Карелии.