Рабочие за миллион рублей установят главную новогоднюю елку Петрозаводска

На сайте госзакупок объявлен аукцион на установку главной новогодней ели в Петрозаводске.
На госзакупках объявлен аукцион на выполнение работ по установке и оформлению искусственной ели, декоративных конструкций в рамках новогоднего и светового оформления общественных территорий Петрозаводска.
Согласно контракту, установить искусственную ель на площади Кирова высотой 18 метров должны до 11 декабря.
Также в эти сроки подрядчику нужно будет смонтировать и подключить пять декоративных световых конструкций.
Максимальная стоимость контракта составляет 1 миллион рублей.
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