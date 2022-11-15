Рабочие за миллион рублей установят главную новогоднюю елку Петрозаводска

На сайте госзакупок объявлен аукцион на установку главной новогодней ели в Петрозаводске.

На госзакупках объявлен аукцион на выполнение работ по установке и оформлению искусственной ели, декоративных конструкций в рамках новогоднего и светового оформления общественных территорий Петрозаводска.

Согласно контракту, установить искусственную ель на площади Кирова высотой 18 метров должны до 11 декабря.

Также в эти сроки подрядчику нужно будет смонтировать и подключить пять декоративных световых конструкций.

Максимальная стоимость контракта составляет 1 миллион рублей.