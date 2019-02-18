Рабочий из Карелии застрял на скале под Геленджиком

Спасательную операцию пришлось провести сотрудником отряда "Кубань-Спас", чтобы снять со скалы в селе Криница под Геленджиком приехавшего на заработки 23-летнего жителя Карелии.

Как сообщили сайту "Обзор" в отряде, инцидент произошел 16 февраля. Приехавший на заработки на черноморское побережье молодой человек решил с другом погулять по пляжу. По пути им попалась частная территория, которую мужчины решили обойти по склону высотой в сто метров. Товарищ спокойно перелез сколу, а застрявший оказался ровно посередине – на высоте 50 метров. Спускаться или лезть вверх ему было страшно.

На место были вызваны спасатели "Кубань-Спас", которые с помощью альпинистского снаряжения подняли застрявшего жителя Карелии вверх. В медицинской помощи он не нуждался и, поблагодарив спасателей, продолжил прогулку.