Рабочий, упавший с высоты на заводе в Петрозаводске, находится в реанимации

В Минздраве рассказали о состоянии рабочего, получившего травмы при падении с высоты на «Авангарде».

После инцидента на предприятии пострадавший был доставлен БСМП. Где его сразу прооперировали.

«Состояние стабильное. В сознании. Ещё находится в реанимации», — рассказали «Столице на Онего» в пресс-службе Минздрава Карелии.

Напомним, инцидент произошел 26 апреля. На заводе «Авангард» рабочий упал с высоты. Спасатели пришли на помощь пострадавшего, которого было необходимо доставить к сотрудникам скорой помощи.