Рабочим в Карелии предлагают зарплаты выше, чем руководителям

Работодатели, которые ищут в Карелии рабочих на вакантные места, предлагают им зарплаты выше, чем руководителям высшего и среднего звена.

Это следует из рейтинга предлагаемых зарплат, составленного рекрутинговым агентством HeadHunter Северо-Запада на основе резюме на сайте hh.

По итогам июня рейтинг возглавили вакансии для представителей рабочих профессий. Средняя зарплата, которую им предлагали с учетом работы вахтой, составила 75913 рублей. Для топ-менеджеров и руководителей среднего звена предлагаемые зарплаты составили в среднем 63378 рублей. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".