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Рабочим в Карелии предлагают зарплаты выше, чем руководителям

Новости. Общество
15:37, 19 Августа 2020
фото: pixabay
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Работодатели, которые ищут в Карелии рабочих на вакантные места, предлагают им зарплаты выше, чем руководителям высшего и среднего звена.

Это следует из рейтинга предлагаемых зарплат, составленного рекрутинговым агентством HeadHunter Северо-Запада на основе резюме на сайте hh.

По итогам июня рейтинг возглавили вакансии для представителей рабочих профессий. Средняя зарплата, которую им предлагали с учетом работы вахтой, составила 75913 рублей.  Для топ-менеджеров и руководителей среднего звена предлагаемые зарплаты составили в среднем 63378 рублей.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Ткачев
2020-08-19 16:05:16
Все правильно, гегемон же.
zanoza
2020-08-19 16:00:13
Все менеджеры срочно перейдут в рабочие :)
кир
2020-08-19 15:51:14
Без руководства рабочие не могут.
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