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Работащие родители Карелии получат увеличенные пособия по уходу за ребенком

Новости. Общество
12:31, 07 Июля 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/ Александр Алпатки
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Отделение Фонда социального страхования приступило к выплате работающим жителям республики ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет за июнь, сообщили ФСС.

Напомним, что с 1 июня минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком увеличился и составляет 6752 рублей (с учетом районного коэффициента). Для жителей Петрозаводска, Кондопожского и Олонецкого районов размер указанного пособия равен 7 764,8 рублей, а для Лоухского и Беломорского районов, а также Костомукшского городского округа – 9 452,8 рублей

В Карелии увеличенные пособия получат 3,5 тысячи жителей. Общая сумма перечислений составит более 41 млн рублей.

В отделении ФСС также сообщили, что продлен "переходный период" для перевода на карты "Мир", в течение которого ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет можно перечислять на карты иных платежных систем. Этот срок продлен на три месяца – до 1 октября текущего года.

Ранее стал известен размер пособий по уходу за ребенком для неработающих родителей Карелии.

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