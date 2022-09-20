Работник горного предприятия на служебном автомобиле врезался в самосвал на карьере в Карелии

Госинспекция труда в Карелии установила причины тяжелого несчастного случая, происшедшего с работником общества с ограниченной ответственностью «Лафарж Нерудные материалы и Бетон».

Как сообщили в Государственной инспекции труда в Республике Карелия, 29 августа начальник смены ООО «Лафарж Нерудные материалы и Бетон», отправившись на дежурном автомобиле в производственную зону карьера при движении по технологической дороге превысил допустимую скорость. Он выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с самовалом «КамАЗ». В результате ДТП начальник смены получил тяжелые травмы.

По результатам расследования, установлены причины и обстоятельства данного несчастного случая. Решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности. Материалы расследования направлены в прокуратуру для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении виновных лиц.

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