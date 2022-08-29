Раствор химикатов разъел глаз сотруднику экологической компании в Карелии

Водитель фирмы в Карелии получил тяжелую травму на работе, сообщили в Госинспекции труда республики.

Государственная инспекция труда в Карелии завершила расследование тяжелого несчастного случая, произошедшего в экологической компании «Слон» с водителем автомобиля.

Так, по информации Госинспекции, 2 августа водитель участвовал в выполнении работ по чистке бака белого щелока. При перекачке из бака шлама белого щелока в находившийся около бака илосос, водитель увидел, что автомобиль заполнился. Тогда работник выключил вакуумный насос, закрыл задвижку и хотел отсоединить закачивающий шланг. В момент расцепления фиксирующего устройства из шланга в глаз водителя брызнула жидкость, которую откачивали из бака (шлам белого щелока), что привело к тяжелой травме.

По результатам расследования Госинспекция установила причины и обстоятельства несчастного случая. Решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности.

Материалы расследования направлены в прокуратуру для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении виновных лиц.