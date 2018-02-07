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Новости. Общество
08:05, 07 Февраля 2018

Работник камнеобрабатывающего завода из Карелии рассказал, как лишился пальцев

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Ираклию Гарибову из Петрозаводска, лишившемуся двух пальцев руки во время производственной смены, пришлось через суд доказывать, что он действительно работал на предприятии, когда произошел несчастный случай.

"Не знаю, как так получилось. Пользуясь лебедкой (там всего две кнопки), я начал затягивать камень, но в тот момент, когда трос еще не дошел до натяжки, получился щелчок. Я увидел свою руку в резиновой перчатке и практически не почувствовал боли, но понял, что случилось что-то страшное. Мы загружали целиковые камни на телегу, телега на рельсах, и дальше - лебедкой в цех", - рассказал он.

По его словам, он обращался в прокуратуру, в Трудовую инспекцию. Проходила проверка - ничего не обнаружили.

"Работодатель смотивировал всех рабочих на такую позицию, как будто меня там не было, и никто меня не знает. Нам удалось доказать факт трудовых отношений только благодаря свидетельским показаниям, видеосъемкам, фотографиям. Приходилось по крупицам все собирать, и только в совокупности это дало суду основания для того, чтобы установить, что это все-таки был факт трудовых отношений", - сказал работник.

"По какой-то причине - мне кажется, по причине затянувшегося стресса, появилось давление и всплески адреналина. Все это психологически тяжело переживать. Каждый день на нервах, этот постоянный стресс! Находишься в подвешенном состоянии, не знаешь, как ты будешь жить дальше: ты молодой мужчина, тебе 31 год, но ты не можешь писать и исполнять еще какие-то функции", - отметил Ираклий Гарибов.

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